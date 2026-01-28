Высота снежного покрова в Москве превысила норму вдвое

На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова вдвое превысила норму. Об этом сообщает главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Нв ВДНХ высота снежного покрова достигла 52 см, что в два раза больше нормы, - сообщает метеоролог в своем Telegram-канале. - Но самый высокий снег был в этот день в 1994 году, 63 см".

Синоптик отмечает, что за 36 часов выпало более 20 см снега.

Согласно прогнозам, сильный снегопад продолжится до вечера 28 января. В четверг осадков будет меньше. С разной интенсивностью они продолжатся до конца недели.

Кстати, в уборке города задействованы все необходимые силы. Департамент транспорта советует в среду не пользоваться личным автомобилем, а пересесть на метро или другой городской вид общественного транспорта.