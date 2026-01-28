Произведение «Достоевской». На Кольцевой линии строят станцию-памятник

Утверждена архитектурная концепция станции метро «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом 27 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станцию выполнят в стиле ар-деко. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в интерьерах «Достоевской» мастера будут использовать не только самые современные, но и натуральные материалы.

— Бронза, литье по стеклу, интеграция художественных элементов, орнамент на полу, кесанированные потолки, серьезное бронзовое литье светильников. Хотим сделать станцию-памятник. Это серьезная амбициозная задача, — заявил Кузнецов.

Сергей Собянин сообщил, что «Достоевская» — первая новая станция Кольцевой линии за более чем 70 лет.

— Строительство ведется в самом центре города, в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяют горный способ проходки, чтобы не перекрывать движение поездов, — отметил мэр Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что станция посвящена великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому, поэтому и интерьеры ее создавали во многом по мотивам его жизни и творчества.

— На стенах станции будут представлены города, в которых провел годы своей жизни Федор Михайлович, — уточнил Владислав Овчинский .

Министр правительства Москвы подчеркнул, что, несмотря на то, что станция строится в 21 веке, она будет вписана в уникальный каскад станций Кольцевой линии метро, которые давно стали достопримечательностью.

— Надеемся, что новая станция «Достоевская» станет очередной жемчужиной московского метро, — заключил Владислав Овчинский.

Станция разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КСТАТИ

У станции будет два вестибюля. Подземный — под улицей Дурова, где она пересекается с Делегатской, а также наземный — рядом с «Олимпийским», на перекрестке улицы Дурова и Олимпийского проспекта.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

С открытием «Достоевской» улучшится транспортная доступность сразу трех районов центра Москвы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.