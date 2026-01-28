В Москве возродилась знаменитая Миусская снежная дюна

С утра москвичи протаптывали тропинки на тротуарах и откапывали автомобили, лопата - сейчас один из самых популярных товаров в супермаркетах. Коммунальщики трудятся круглосуточно - улицы и дворы очищали всю ночь - на дороги вышли колонны снегоуборочной и погрузочной техники.

К уборке вновь подключились многие городские службы. Энергетики на посту круглосуточно. Дневная смена - с 8 утра и до 8 вечера. Работа организована серьёзно: в этой утеплённой палатке создали штаб, чтобы согреться и отдохнуть. Главное - правильная экипировка и запас самых подходящих для сугробов лопат.

После уборки на улицах вырастают сугробы выше человеческого роста - энтузиасты даже создали карту московских снежных холмов. Главным из них вновь стала знаменитая Миусская снежная дюна - недалеко от станции метро "Белорусская". Сюда временно вывозят снег с центральных улиц перед тем, как отправить на снегосплавные пункты. Гигантский сугроб обрёл особенную популярность после недавнего циклона "Фрэнсис" - здесь снимали фото и видео, катались на ледянках и даже проводили вечеринки. Спустя несколько дней гору разобрали, а снег вывезли. Но накануне она выросла вновь.

Сейчас Миусская снежная дюна - снова несколько метров высотой. У нее даже есть сообщества в социальных сетях, а на карте Москвы она уже отмечена как достопримечательность. Сейчас участок перекрыт для пешеходов и автомобилистов, но, несмотря на запреты, фанаты горы не хотят обходить ее стороной и ждут удобного момента, чтобы заснять контент.

Конкурент Миусской дюны - горный хребет на улице Хачатуряна. За сутки в столице и области местами выпала половина месячной нормы осадков - и снег продолжает идти. Местами намело уже полуметровые сугробы. О таких обильных осадках после сильных морозов синоптики предупреждали заранее.

Снегопад продолжится и завтра, а к выходным в Москве снова наступит ясная и холодная погода. Февраль столица может встретить морозами ниже минус 20.