Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» подготовили к новой проходке без демонтажа и сборки

Ранее такой прием уже использовали в ходе строительства станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро.

© Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» выполнил проходку двухпутного тоннеля между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный бор» Рублево-Архангельской линии метро. К старту очередной проходки щит доставили без демонтажа и последующей сборки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Щит-гигант “Лилия” ранее завершил проходку двухпутного тоннеля длиной 850 метров между станциями “Бульвар Генерала Карбышева” и “Серебряный бор” Рублево-Архангельской линии метро. После этого он преодолел котлован станции “Серебряный бор” путем протаскивания по лотку будущей платформы. Здесь началась проходка до станции “Строгино”, которая продолжится под акваторией Москвы-реки. Такой подход позволил избежать демонтажа и повторной сборки проходческого комплекса, сэкономив время и ресурсы строителей», — отметил Владимир Ефимов.

Подобный прием уже использовали ранее на западе Большой кольцевой линии метро — там переместили щит-гигант «Надежда» по строящейся станции «Давыдково».

«Продолжается строительство станции “Серебряный бор”, которую без демонтажа прошел щит “Лилия”. Здесь завершаются земляные работы — разработано 200 тысяч кубометров грунта, строители приступили к устройству основных конструкций станционного комплекса, уложив свыше 10 тысяч “кубов” железобетона», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Станция «Серебряный бор» будет мелкого заложения и берегового типа — с двумя путями посередине и посадочными платформами по бокам пассажирского зала.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 километров. В ее составе появится 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал об уникальных решениях в московском метростроении.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построены и реконструированы 84 станции метро, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.