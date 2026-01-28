Первый в России беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров метро в 2027 году

Первый в стране беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров столичного метро уже в 2027 году. Об этом в среду, 28 января, рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

На данный момент специалисты тестируют состав без пассажиров. За работой системы управления и обеспечением безопасности следит машинист, который находится в кабине.

Инженеры проверяют автоведение поезда, систему автоматического обнаружения людей и посторонних предметов на путях, машинное зрение для выявления аномалий в тоннеле, а также взаимодействие с диспетчерским центром.

— К концу 2026 года будет готов рабочий образец инновационного поезда. Он начнет курсировать на линии в графике без пассажиров с учетом стандартных интервалов движения московского метро — 90 секунд в самые востребованные часы, — цитирует главу ведомства Максима Ликсутова пресс-служба.

В сентябре 2025 года Сергей Собянин запустил первый в мире беспилотный трамвай, который совершает регулярные поездки с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро «Щукинская» — «Улица Кулакова».