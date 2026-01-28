В Москве дважды побит рекорд по выпавшим осадкам

Рекорд по выпавшему снегу в Москве побит второй день подряд, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москва второй день подряд обновляет рекорд по осадкам. По итогам сегодняшнего дня снегопады принесли в Москву, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, 14 мм осадков (8 мм ночью и 6 мм днем) - это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 28 января, прежнее достижение принадлежало 2005 году и составляло 13,7 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, за два дня на столицу обрушилось 27 мм осадков, что составляет 51% климатической нормы января. Всего с начала месяца в Москве выпало 76 мм осадков, что в свою очередь составило 143% от месячной нормы - это четвертое место в списке самых влажных январей XXI века. Леус подчеркнул, что от тройки лидеров январь 2026 года отделяет всего 1 мм осадков.

Кроме того, суточные рекорды осадков обновлены в Московской области. В Коломне и Можайске выпало по 12 мм осадков, что на 1 и 5 мм соответственно выше рекордов 2005 года. Больше всего осадков в Московской области выпало в Наро-Фоминске - 15 мм - что составляет почти треть (31%) от нормы января.