Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада

Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Сильный снег продолжался всю ночь. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся и сегодня, 28 января.

Ночью и рано утром специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков.

Повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.

Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники, передает Telegram-канал городского хозяйства.

Снегопад, который вечером 26 января обрушился на Москву и Московскую область, продлится по меньшей мере до четверга, 29 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на последние прогностические данные.