В Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков

Значительная часть месячной нормы осадков выпала в московском регионе за последние 24 часа.

Данные об этом привел в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 мм осадков, что составляет 20% от среднемесячного количества. Аналогичные показатели — в Тушино, на Балчуге — 11 мм», — отметил синоптик.

По его информации, южные районы Подмосковья получили до 50% месячной нормы. Максимальные показатели зафиксированы в Кашире (20 мм), значительное количество осадков выпало также в Черустях и Серпухове — по 15 мм.

До этого «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщил, что в период сильных снегопадов не стоит выходить из дома без острой необходимости, особенно если на улице сильный ветер и почти нулевая видимость. По их словам, под снегом может скрываться лед, что увеличивает риск получения травм.

Водителям автомобилей специалисты следуют соблюдать особую осторожность. Кроме того, важно не парковать машины под деревьями или рядом с фасадами зданий, поскольку на авто могут упасть ветки или снег и лед с крыш.