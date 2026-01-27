Москва после залповых снегопадов вновь встречает мощный циклон

Самая снежная зима - как минимум за последние 30 лет. Столичный регион после залповых снегопадов в начале января вновь встречает мощный циклон. За сутки выпала четверть месячной нормы осадков - новый рекорд. Метель началась накануне после полуночи. К утру сугробы намело до 13 сантиметров. На расчистку заносов вышли колонны спецтехники.

В Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности - оранжевый. Сугробы заметили даже в тамбурах электричек Ярославского направления.

Синоптики в своих прогнозах категоричны: снегопад продлится минимум до четверга, и за 3 дня на столицу выпадет около 84% от месячной нормы осадков. Водителей просят оставить личный транспорт дома и временно пересесть на общественный, чтобы не мешать коммунальщикам расчищать сугробы.

"В первую очередь производится уборка снежных навалов на проезжей части, остановок общественного транспорта, входных групп тротуара для пешеходов, для общедоступности прохода и транспортных средств", - сообщила Наталья Николова, начальник отдела управления благоустройства "Жилищника" района Филевский парк.

Снегопады бушуют над всей центральной Россией. Движение по трассе М7 из Нижнего Новгорода в Москву парализовано. Огромный затор растянулся на 5 километров. Все из-за массовой аварии - столкнулось более 12 автомобилей.

С последствиями аномального снегопада продолжают бороться на Камчатке. На полуостров доставили очередную партию спецтехники. Она поможет спасателям добираться в трудные места и даже перевозить пациентов скорой помощи. Прибыли и дополнительные дорожные машины для расчистки снега.