Москвичам рекомендуют использовать городской транспорт для поездок 28 января

В среду, 28 января, в Москве вновь ожидается снегопад – горожанам рекомендуется использовать для поездок общественный транспорт, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Завтра в столице снова снегопад, поэтому личный автомобиль – не лучший выбор для поездки на работу. Совет: пользуйтесь городским транспортом, чтобы не терять время и не опаздывать. Метро, МЦК и МЦД ходят по расписанию, независимо от погоды и загруженности дорог. Водителям грузовиков рекомендуем заранее планировать маршрут. Избегайте сложных участков и крутых подъемов», – говорится в сообщении.

Тем, кто все же планирует передвигаться на автомобиле, рекомендуют закладывать на дорогу еще час и заранее продумать маршрут.