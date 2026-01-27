Эксперт Тульский: энергосистема Москвы – одна из самых надежных в мире

Энергосистема Москва способна функционировать даже в морозы и снегопады, поэтому она является одной из самых надежных в мире. Такое мнение высказал РИА Недвижимость директор института электроэнергетики НИУ "МЭИ" Владимир Тульский.

© Москва 24

По словам эксперта, реализованные за последние десятилетия инновации являются примером для других крупных российских городов, а также для стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Волноваться и переживать о том, что у нас могут возникать сложности, не стоит", – отметил Тульский.

Также эксперт обратил внимание на то, что трансформаторные подстанции во дворах имеют двойное резервирование – обеспечивать их электричеством могут два независимых источника питания. Поэтому при возникновении сбоев приостановка подачи электроэнергии или невозможна, или минимальна.

В ситуациях, когда в городе активно выпадает снег, проблем в работе энергосистемы не возникает, поскольку ключевой объем линий расположен под землей. Помимо этого, Тульский напомнил, что у объектов первой категории, например у больниц, есть внутренние запасные энергосистемы.

Эксперт подчеркнул, что у московских специалистов уже наработан опыт при возникновении подобных ситуаций. Поэтому при появлении сбоев энергоснабжение восстанавливается оперативно. В связи с этим, как указал Тульский, "глобальных происшествий не происходит".

Городские службы Москвы продолжают активную работу по устранению последствий мощного снегопада. Специалисты проводят механизированную уборку проезжей части и тротуаров, а затем обрабатывают их противогололедными средствами.

Согласно прогнозам метеорологов, сильный снегопад в столичном регионе продлится до четверга, 29 января. Также в Москве ожидается похолодание в конце текущей недели.

Понижение температуры начнется с пятницы, 30 января: ночью температура составит около 15–20 градусов ниже нуля. При этом в субботу, 31 января, температура опустится вплоть до минус 23 градусов.