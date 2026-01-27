Москвичам назвали сроки наступления весны

Весна в Москву может прийти в феврале, рассказал журналистам News.ru метеоролог Александр Сергеев.

Синоптик отметил, что москвичи будут ощущать дыхание весны уже в течение всего последнего месяца зимы.

«По моим прогнозам, в феврале жителей Москвы и центральной России ожидает непростая погода. Периоды потепления начнут сменяться холодом. Февраль пройдет под знаком температурных качелей: воздух в дневное время начнет прогреваться до небольших положительных температур, ночью же будет холодать», — уточнил Сергеев.

По его словам, уже в феврале по улицам столицы могут потечь ручьи. Он добавил, что это явление окажется временным — морозы так быстро не отступят.

Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в феврале в столице ожидается теплая погода, это означает, что весна в столицу придет раньше срока.

Специалисты службы Copernicus заявили, в свою очередь, что 2025 год стал третьим самым теплым в истории инструментальных наблюдений.

Этот результат, по мнению экспертов, служит очередным свидетельством долгосрочной тенденции антропогенного изменения климата.