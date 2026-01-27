Снегопад в Москве перекрыл рекорд 1995 года

Мощный снегопад накрыл центральную часть России вместе со столицей. Причем уже второй с начала этого года. По прогнозу синоптиков, он будет идти три дня подряд и полностью закончится лишь в четверг. Как сообщила ведущий специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, первая же снежная ночь по количеству осадков в Москве стала рекордной за последние 30 лет. В частности, на ВДНХ их выпало 11 миллиметров, перекрыв рекорд 1995 года. Силу этого снегопада москвичи оценили уже утром, часами пробираясь на работу сквозь восьмибалльные пробки на дорогах, а пассажиры - в ожидании самолетов в аэропортах, закрытых на прилет и вылет.

Как рассказал "Российской газете" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, циклон растянулся от Нижнего Новгорода до Смоленска. Циклон "Фрэнсис", накрывший столицу в начале месяца, по его словам, был более интенсивным, но нынешний снегопад за счет своей длительности по количеству осадков - будет приблизительно равен ему.

Аэропорт "Шереметьево" из-за непогоды был вынужден остановить прилеты и вылеты самолетов с 9.00 до 12.00. Но и после открытия задержки рейсов продолжились, и не только в Москве. Как правило, закрытие крупнейшего транспортного узла страны вызывает цепные задержки по всей маршрутной сети. Поэтому в аэропортах Сочи и Санкт-Петербурга появились уведомления также о возможных корректировках расписания в течение 48 часов. То, что последствия временного прекращения работы аэропорта "Шереметьево" могут сказываться на перевозках в течение до двух суток, полагают и в Ассоциации туроператоров России.

В пресс-службе Министерства транспорта РФ отметили, что аэродромные службы всех четырех аэропортов столичного региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) в связи с непогодой были усилены: к работе подключены сотни единиц специальной техники, которые чистят взлетно-посадочные полосы для обеспечения безопасности полетов.

"С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная", - заверили в ведомстве.

На дорогах столицы коммунальщики начали бороться со снегом еще с ночи. Но к утру это не избавило город от пробок, которые Центр организации дорожного движения оценивал в 8-9 баллов. К обеду эта работа уже дала свои результаты - пробки снизились до 5 баллов.

"Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", - прокомментировал ситуацию в городе заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К уборке подключились городские инженерные, ресурсоснабжающие и строительные компаний.

"820 наших сотрудников - электромонтеров, инженеров, юристов, офисных работников и других специалистов вышли на улицы района Замоскворечья еще с вечера понедельника и как только в три часа ночи пошел снег, начали его убирать", - сообщили "РГ" в пресс-службе Объединений энергетической компании. "А к нам на помощь пришли порядка тысячи работников "Мосгаза", - рассказал "РГ" глава ГБУ "Жилищник" Тверского района Иван Мотин. - Во многом благодаря их помощи жители центра Москвы утром спокойно смогли выйти из домов и выехать из дворов".

Для ускорения ликвидации последствий снегопада коммунальные службы Тверского района Центрального округа начали вывозить собранный снег на площадку временного складирования снега - на Миусскую площадь. Так начала образовываться новая Миусская дюна. Правда, до ее предшественницы ей далеко. Высота горы пока не выше двух метров. Для безопасности ее обнесли забором.

Напомним, что первая Миусская дюна стала символом снегопада, который принес циклон "Фрэнсис" в начале января. Сюда приходили медитировать, кататься с горки и даже петь песни. Потом власти города обеспокоились безопасностью и закрыли доступ на нее для посторонних. Просуществовала первая дюна почти две недели. После чего коммунальные службы ее разобрали и отправили на снегоплавильные пункты.

"Делаем все возможное для того, чтобы и во время сильных снегопадов городской транспорт работал штатно, - рассказали в департаменте транспорта. - Для этого специальная техника и более 3 тысяч сотрудников метро оперативно убирают снег возле станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах".

Между тем столичные таксисты, как это часто бывает, воспользовались непогодой и взвинтили цены: стоимость поездок на такси в Москве и Московской области во вторник утром возросла в 2-3,5 раза. Например, сервис "Яндекс-такси" за поездку от редакции "Российской газеты" до Тверской площади вместо обычных 400 рублей запрашивал более 2 тысяч, а с Савеловского вокзала до метро "Университет" вместо 1200 рублей предлагалось заплатить 2600 рублей.

Только за первые 11 часов снегопада в Москве выпало около 18 процентов месячной нормы снега, а сугробы подросли почти на 20 см. Синоптики обещают, что к окончанию снегопада они могут вырасти более чем до полуметра.