В Москву вернулась легендарная «Миусская дюна»

Во время мощных снегопадов на Миусской площади в центре Москвы снова появился большой сугроб под названием «Миусская дюна». Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам очевидцев, коммунальщики организовали массовый своз снега около 13:00 вторника, 27 января, после чего начал постепенно образовываться знаменитый сугроб.

Впервые «Миусская дюна» появилась в центре столицы в 2018 году. В периоды особенно обидных осадков городские службы специально перекрывают движение на проезжей части между Миусской площадью и улицей Александра Невского, а затем отвозят туда снег с соседних улиц.

Ранее сообщалась, что в ближайшие дни высота снежного покрова в Москве может превысить 60 сантиметров. Такой показатель превышает норму в три раза.