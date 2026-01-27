Московские аэропорты возобновили работу после сильного снегопада

Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы после аномального снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье. Об этом сообщило Министерство транспорта России в Telegram 27 января.

По данным ведомства, на вылет с начала суток было отменено 17 рейсов, а задержаны на срок более двух часов — восемь рейсов. Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет воздушных судов на два часа из-за плохих погодных условий — оттуда вывезли 720 тонн снега. В результате на запасные аэродромы Внуково и Домодедово «ушли» пять самолетов, которые выполняли рейсы в Шереметьево.

Минтранс сообщает, что аэродромные службы всех четырех воздушных гаваней — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — усилены. Там работают сотни единиц специальной техники, продолжается чистка плоскостных сооружений, взлетно-посадочных полос. Рейсы, по возможности, будут выполняться с минимальными отклонениями. Отмечается также, что сложностей с выдачей багажа нет.

Ситуация находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора. В аэропортах работают специалисты ведомств.

Ранее стало известно, что в связи с задержками рейсов Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку. Перед этим МЧС предупредило о сильном снеге, метели и гололедице в Московском регионе с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января. Эксперты предупредили, что за эти дни выпадет около половины месячной нормы осадков.