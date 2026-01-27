Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

Во вторник, 27 января, поездка на такси с юго-запада Москвы до аэропорта Домодедово выйдет дороже, чем перелет из столицы в Санкт-Петербург. Об этом передает РИА Новости.

Днем цена поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово через сервис «Яндекс Go» составила 2346 рублей. При этом, например, стоимость билета в эконом-класс на рейс «Победа» в Санкт-Петербург, запланированный на 29 января, составляет 2154 рубля.

Повышенная стоимость поездки на такси, вероятно, связана с увеличением спроса на услуги из-за обильных снегопадов в столице России.

В ночь на вторник, 27 января, на Москву обрушился сильнейший снегопад. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что непогода в Москве продлится до среды, 28 января.