Москвичам показали новую станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин показал жителям столицы новую станцию метро «Достоевская», которая должна открыться в 2030 году на Кольцевой линии. Облик будущей станции он продемонстрировал в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что «Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой ветки за более чем 70 лет. Она расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. К данному моменту «Достоевская» готова почти наполовину (41 процент). Чтобы не перекрывать движение поездов метрополитена, строители применяют горный способ проходки.

Станция будет выполнена в стиле ар-деко, в белых, золотистых и темно-коричневых тонах, с использованием натурального камня и художественного металла. Ее облик будет сочетать в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Вдоль путевых стен расположат панно с панорамами городов, которые связаны с жизнью писателя: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы. Среди других особенностей — наличие предметов искусства из меди с чеканкой, блоков Фальконье, гранитный пол, орнамент которого вдохновлен напольным рисунком Римского Пантеона, а также светильники из художественного стекла, которые будут изготовлены по индивидуальным эскизам.

Ранее в январе президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро.