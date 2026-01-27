Последствия снегопада в Москве устраняют в круглосуточном режиме

В столице в круглосуточном режиме устраняют последствия сильного снегопада.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем, очистка города от снега ведется круглосуточно. Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы», — отметил Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января, менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций столичного комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Стационарные снегосплавные пункты также работают 24 часа, их более 50. В уборке задействованы дополнительно сотрудники и спецтехника городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний.

После снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.Москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также по возможности перенести поездки на личном транспорте.