В Москве на снегу нашли следы косули, выдры и лысухи

На природных территориях Москвы этой зимой зафиксировали следы диких животных, что говорит о сохранении комфортной среды обитания в городе. Об этом сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.

© Вечерняя Москва

Он рассказал, что специалисты отмечали следы зверей и птиц, в том числе на территориях Новой Москвы. По данным биологов, были зафиксированы следы косуль, лосей и зайцев, а также лесных птиц, таких как глухари, тетерева и рябчики, что указывает на устойчивость их видового состава.

Кроме того, специалисты наблюдали сезонные перемещения пернатых. В частности, был зафиксирован прилет снегирей, свиристелей и кедровок. Также в ряде районов этой зимой отмечалось присутствие водоплавающих и околоводных видов, включая лысуху, были и единичные случаи наблюдения цапли.

Бурмистров добавил, что в ТиНАО были обнаружены следы выдры, что является важным показателем благополучного состояния водных экосистем. По его словам, все эти наблюдения подтверждают, что природные территории Москвы продолжают оставаться благоприятной средой для разнообразных видов дикой фауны, включая чувствительных к состоянию окружающей среды, передает ТАСС.

В январе в Кусковском лесопарке заметили стайку щуров впервые за 113 лет. Во время прогулки бердвотчер — знаток и любитель птиц — обнаружил пять–семь особей и передал информацию специалистам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.