Снегопад в Москве и Подмосковье продлится до 29 января

Снегопад, который вечером 26 января обрушился на Москву и Московскую область, продлится по меньшей мере до четверга, 29 января. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

© Вечерняя Москва

Согласно информации метеорологов, за прошедшую ночь снегопаду уже удалось побить суточный московский рекорд для 27 января — на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, выпало 11 миллиметров осадков.

— Это выше теперь уже прежнего рекорда суточной суммы для 27 января — 10,6 миллиметра, зафиксированных в 1995 году. Не прекратится он (снегопад — прим. «ВМ») и предстоящей ночью, и местами может быть сильным, — говорится в сообщении.

При этом температура воздуха составит минус 7–9 градусов в столице и 7–12 градусов ниже нуля в Подмосковье, передает ТАСС.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, снегопад продлится ближайшие несколько дней, и еще выпадет до десяти сантиметров снега. Специалист добавил, что в пятницу, 30 января, погода изменится из-за смены воздушных масс и температура снизится.