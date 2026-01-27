Снегопад в Москве и Подмосковье продлится до 29 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся накануне вечером на Москву и Подмосковье, продлится, как минимум, до 29 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что снегопад с разной интенсивностью продолжится до четверга", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что осадки только за минувшую ночь уже смогли побить суточный московский рекорд для 27 января: на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, выпало 11 мм осадков.

"Это выше теперь уже прежнего рекорда суточной суммы для 27 января - 10,6 мм, зафиксированных в 1995 году", - заметили синоптики. Впрочем, такая цифра не окончательная, значение будет уточнено вечером, так как снегопад не прекращается.

"Не прекратится он (снегопад - прим. ТАСС) и предстоящей ночью, и местами может быть сильным, при этом температура воздуха составит 7-9 градусов ниже нуля в столице и 7-12 градусов в Подмосковье", - проинформировали в Гидрометцентре РФ. Днем в 28 января в Москве столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов ниже нуля, по области - от минус 10 до минус 5 градусов.