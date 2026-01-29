Мероприятия для абитуриентов пройдут в МГУ в День российской науки

В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля, пройдут научно-популярные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Мероприятие пройдет в главном здании МГУ на Ленинских горах. Гостей также ждут научно-просветительские активности на факультетах, посвященные Дню науки в России. Абитуриентов ждут экскурсии по лабораториям, интеллектуальные состязания и многое другое», – говорится в сообщении.

Как уточняется, день открытых дверей в МГУ откроется лекцией ректора вуза, академика Виктора Садовничего. Он расскажет об истории Московского университета, актуальных правилах приема, поступлении в российские и зарубежные филиалы МГУ, а также о приоритетных научных направлениях, которые ведутся в вузе.

Помимо этого, посетителям представят образовательные программы всех факультетов МГУ, включая новый факультет искусственного интеллекта. Абитуриенты и их родители также смогут задать все интересующие вопросы представителям приемной комиссии вуза.