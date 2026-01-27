Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме

Все аэропорты московского региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – принимают и отправляют рейсы на фоне аномального снегопада. Об этом сообщил Минтранс в Telegram-канале. На вылет с начала суток отменено 17 рейсов, задержаны восемь рейсов. На запасные аэродромы Внуково и Домодедово с начала суток ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево, который приостанавливал прием рейсов для уборки аэродрома. Только из Шереметьево вывезли 720 тонн снега. Аэродромные службы всех четырех воздушных гаваней усилены, работают сотни единиц специальной техники, продолжается чистка плоскостных сооружений, взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов и выполнения рейсов. В Минтрансе добавили, что ситуация в терминалах спокойная. В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.