В Москве выросли полуметровые сугробы

Высота снежного покрова в Москве достигла 52 сантиметров, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Lenta.ru

Прошедшей ночью в столице выпало еще 8 миллиметров осадков, или 15 процентов от нормы января. Москва обновила снежный максимум зимы: впервые с начала холодного сезона высота снежного покрова, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, достигла 52 сантиметров. Вторые сутки подряд снежный покров в столице прирастает по 11 сантиметров. С учетом выпавшего во вторник, 27 января, снега, в осадкомеры столичных метеорологов попало уже 21 миллиметр осадков, или 40 процентов от январской нормы. Всего в январе выпало 70 миллиметров осадков, или 132 процента от нормы.

На других метеостанциях мегаполиса снежный покров составил от 53 сантиметра на Балчуге до 55 сантиметров в Тушино.