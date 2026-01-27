Архитектор оценил архитектурную концепцию для станции «Достоевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 января, сообщил, что специалисты утвердили архитектурную концепцию для платформы станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

© Вечерняя Москва

По словам архитектора и градостроителя Петра Анурина, архитектурная концепция «Достоевской» является сильны и последовательным проектом, который выстраивает уважительную и логичную связь с архитектурной историей линии и характером ее станций-дворцов.

— Обращение к ар-деко здесь — это развитие монументального языка классического метростроя через современные материалы и лаконичный геометричный рисунок, а не простая стилизация. Идея связать образ станции с наследием писателя через панорамы городов, а не через прямые цитаты, — тонкое и верное решение, создающее нейтральный, но содержательный фон, — подчеркнул специалист.

Также Анурин отметил ценность последовательного использования натурального камня, включая новые отечественные граниты, и привлечение мастеров Академии художеств для создания уникальных панно. По словам эксперта, их участие в работе возвращает проекту уровень «общественного дворца», где каждая деталь имеет значение.

Градостроитель добавил, что горный способ проходки, который используют в условиях плотной городской застройки, является единственно возможным инженерным решением, позволяющим вести строительство без нарушения работы метрополитена.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в 2025 году в столичном метро работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром шесть и 10 метров — за 12 месяцев они прошли около восьми километров перегонных тоннелей, что сравнимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ.