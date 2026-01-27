Архитектор оценил архитектурную концепцию для станции «Достоевская»

Архитектор Анурин оценил архитектурную концепцию для станции «Достоевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 января, сообщил, что специалисты утвердили архитектурную концепцию для платформы станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.
По словам архитектора и градостроителя Петра Анурина, архитектурная концепция «Достоевской» является сильны и последовательным проектом, который выстраивает уважительную и логичную связь с архитектурной историей линии и характером ее станций-дворцов.
— Обращение к ар-деко здесь — это развитие монументального языка классического метростроя через современные материалы и лаконичный геометричный рисунок, а не простая стилизация. Идея связать образ станции с наследием писателя через панорамы городов, а не через прямые цитаты, — тонкое и верное решение, создающее нейтральный, но содержательный фон, — подчеркнул специалист.
Также Анурин отметил ценность последовательного использования натурального камня, включая новые отечественные граниты, и привлечение мастеров Академии художеств для создания уникальных панно. По словам эксперта, их участие в работе возвращает проекту уровень «общественного дворца», где каждая деталь имеет значение.
Градостроитель добавил, что горный способ проходки, который используют в условиях плотной городской застройки, является единственно возможным инженерным решением, позволяющим вести строительство без нарушения работы метрополитена.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в 2025 году в столичном метро работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром шесть и 10 метров — за 12 месяцев они прошли около восьми километров перегонных тоннелей, что сравнимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ.
— Кроме того, завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами. Активные работы по расширению сети метро продолжаются. Строительство тоннелей ведется круглосуточно на глубине десятков метров, в условиях сложной гидрогеологии и обильного водопритока. Сейчас 10 щитов одновременно прокладывают новые участки на Бирюлевской, Троицкой, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линиях, — отметил Владимир Ефимов.