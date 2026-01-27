Пробки, аварии и огромные сугробы: последствия рекордного снегопада в Москве

Александр Котлеткин
Мужчина расчищает машину от снега во время снегопада в Москве
1/12
Мужчина расчищает машину от снега во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прохожие во время снегопада в Москве
2/12
Прохожие во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве
3/12
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Снегопад в Москве
4/12
Снегопад в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

Расчистка тротуара во время снегопада в Москве
5/12
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве
6/12
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прохожие на Манежной площади во время снегопада в Москве
7/12
Прохожие на Манежной площади во время снегопада в Москве 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Здание Верховного суда во время снегопада в Москве
8/12
Здание Верховного суда во время снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Девушка в центре города во время снегопада
9/12
Девушка в центре города во время снегопада 
© Михаил Терещенко/ТАСС

Девушка во время снегопада
10/12
Девушка во время снегопада 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Уборка снега в центре города
11/12
Уборка снега в центре города 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Прохожие у Боровицкой площади во время снегопада
12/12
Прохожие у Боровицкой площади во время снегопада 
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столичном регионе вновь зафиксированы рекордные осадки. Как сообщает РИА Новости, высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась на 11 миллиметров, что превышает тридцатилетний максимум. В последний раз подобные цифры были зафиксированы 27 января 1995 года.

Непогода уже повлияла на работу гражданской авиации. В аэропорту Шереметьево был временно приостановлен прием самолетов. Несмотря на усиленную работу коммунальных служб, непросто пришлось и автомобилистам. Утром уровень загруженности на дорогах столицы достиг 9 баллов. В департаменте транспорта призвали москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу метро. Сообщает информационное агентство URA.Ru.

На Калужском шоссе людям приходится покидать автобусы и добираться пешком — движение парализовано многокилометровыми пробками. По всей Москве зафиксировано большое количество ДТП.

Как сейчас выглядит столица России — в галерее «Рамблера».