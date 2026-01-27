Пробки, аварии и огромные сугробы: последствия рекордного снегопада в Москве

В столичном регионе вновь зафиксированы рекордные осадки. Как сообщает РИА Новости, высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась на 11 миллиметров, что превышает тридцатилетний максимум. В последний раз подобные цифры были зафиксированы 27 января 1995 года.

Непогода уже повлияла на работу гражданской авиации. В аэропорту Шереметьево был временно приостановлен прием самолетов. Несмотря на усиленную работу коммунальных служб, непросто пришлось и автомобилистам. Утром уровень загруженности на дорогах столицы достиг 9 баллов. В департаменте транспорта призвали москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу метро. Сообщает информационное агентство URA.Ru.

На Калужском шоссе людям приходится покидать автобусы и добираться пешком — движение парализовано многокилометровыми пробками. По всей Москве зафиксировано большое количество ДТП.

