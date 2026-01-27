Синоптик Ильин рассказал, сколько продлится снегопад в Москве

Обрушившийся на Москву снегопад продолжится ближайшие несколько дней.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, еще выпадет до десяти сантиметров снега.

— Сейчас выпало около 10–15 сантиметров свежего снега. И он продолжит идти сегодня, завтра и слабее в четверг. К тому, что уже нападало, прибавится еще до 10 сантиметров, — сказал он.

По словам синоптика, температура воздуха в столице в ближайшие дни немного подрастет. Днем ожидается минус 5–10 градусов, а ночью — минус 6–11.

В пятницу погода изменится из-за смены воздушных масс, морозы усилятся. Ильин уточнил, что в ночь на пятницу, 30 января, прогнозируют до минус 16–21 градуса. В субботу местами также ожидается до минус 21.

Атмосферное давление, по прогнозам эксперта, будет неустойчивым. В четверг оно снизится до 739 миллиметров ртутного столба, а к субботе поднимется до 753 миллиметров.

— Это атлантический циклон, который сначала прошел по северу Европы, а теперь добрался до нас, — заключил Ильин в беседе с 360.ru.

На текущей неделе жителей Центральной России ожидают погодные качели и очередное понижение температуры до минус 20 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Температура в столице опустится до минус 15–20 в ночь на пятницу, 30 января, а в субботу, 31 января, перейдет отметку 23 градуса мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, самые сильные снегопады ожидаются в столице во вторник, 27 января, и в ночь на среду, 28 января. За это время может выпасть больше половины месячной нормы осадков.