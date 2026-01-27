В Музее Победы обучат новым методам ведения экскурсий

28 января в Музее Победы стартует курс повышения квалификации «Традиции и инновации в экскурсионной деятельности». Участниками программы станут музейные сотрудники, представляющие культурные учреждения из различных регионов нашей страны.

Образовательную программу проведет Академия Музея Победы.

— Профессия экскурсовода сегодня очень востребована. Академия Музея Победы, которая была создана на базе нашей культурной площадки, вот уже несколько лет проводит курсы повышения квалификации для гидов и тех, кто работает с посетителями. Музей Победы обладает уникальными ресурсами — это наши экспозиции «Путь к Победе», «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», позволяющие делать доступными для широких масс материальные и документальные свидетельства эпохи. Эти уникальные музейные пространства дают возможность наглядно демонстрировать методы и приемы экскурсионной работы, — отметила руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.

Трехдневный курс предусматривает изучение таких тем, как «Экскурсионная деятельность в контексте проектирования экспозиции», «Этика и безопасность в экскурсионной деятельности», «Практические навыки при проведении экскурсий в помещениях и на открытых территориях», «Современные формы и методические приемы экскурсионной работы», «Интерактивные экскурсии, экскурсии в виртуальной и дополненной реальности» и многие другие.

Участники познакомятся с историей и современными тенденциями экскурсионной деятельности в России и за рубежом, овладеют методикой организации и проведения экскурсий для различных целевых аудиторий, в том числе для иностранных гостей.

Кроме того, в рамках обучения слушатели пройдут теоретические и практические занятия в экспозициях Музея Победы «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и новой экспозиции «Путь к Победе», созданной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет буквально погрузиться в атмосферу прошлого и получить более полное и объемное представление о войне.

После завершения обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.