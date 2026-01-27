Москва утонула в рекордных сугробах

За минувшую ночь снегопад принес в столицу 11 миллиметров осадков, а высота сугробов стала рекордной и составила 41 сантиметр. Об этом сообщили синоптики портала «Метеовести» в Telegram-канале.

В столице выпало чуть больше пятой части (21 процент) нормы всего января, и это новый суточный рекорд для 27 января по количеству выпавших осадков — прежнее достижение составляло 10,6 миллиметра и было установлено в 1995 году. На Балчуге сугробы выросли до 45 сантиметров, в Тушине до 46 сантиметров.

В Подмосковье больше всего осадков, 16 миллиметров, выпало в Шереметьеве, Клину и Ново-Иерусалиме. В Новой Москве сугробы достигли полуметровой отметки — в Михайловском высота снежного покрова составила 50 сантиметров (плюс 7 сантиметров за сутки).

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, к утру четверга, 29 января, высота сугробов может приблизиться к рекорду 70-летней давности: 29 января 1956 года они достигали 57 сантиметров.