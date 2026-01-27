Ограничения на прилет воздушных судов сняли в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево сняли ранее введенные ограничения на прием воздушных судов. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

На текущий момент аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет самолетов без ограничений по измененному суточному плану полетов.

— В связи со сложными метеоусловиями длительность наземного обслуживания воздушных судов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена. Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и установленным регламентам, — говорится в сообщении.

В терминалах скоплений пассажиров нет, передает Telegram-канал аэропорта.

26 января произошел глобальный сбой в системе бронирования «Леонардо», из-за которого авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж. Позднее прокуратура начала проверку по факту сбоя в системе. Впоследствии специалисты восстановили работу «Леонардо».