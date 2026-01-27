В 2025 году в жилых домах установили 360 подъемников для маломобильных граждан

В 2025 году специалисты столичного комплекса городского хозяйства установили в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 360 подъемных платформ.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2025 году установили 360 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома», — рассказал Петр Бирюков.

Больше всего платформ — 65 — появилось в Южном административном округе. В Юго-Западном разместили 53 конструкции, в Юго-Восточном — 51, в Северо-Восточном — 46.

В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения в разделе «Интернет-приемная». Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется.

Если позволяют технические условия и в подъезде есть большой холл, то приоритет отдают вертикальным подъемным платформам. Это мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуют подъемник наклонного типа. Компактную конструкцию монтируют на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.

При установке платформ проводят и другие работы по созданию безбарьерной среды — оборудуют пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.