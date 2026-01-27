Повсеместно организованы работы по очистке города от снега. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Городском хозяйстве Москвы.

© Вечерняя Москва

Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы.

По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка проезжей части и тротуаров. К очередному циклу приступили в 10:00.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб, — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января.

Цены на такси 27 января возросли в Москве и Подмосковье в 3,5 раза из-за сильного снегопада. Приложения «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» предупредили пользователей о погоде.

Загруженность дорог в городе оценивается в семь баллов — движение затруднено на Ленинградском шоссе, на Третьем транспортном кольце, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.