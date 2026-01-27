В Москве снегопад привел к 9-балльным пробкам на дорогах

В столице из-за сильного снегопада с утра пробки достигли 9 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса "Яндекс пробки", движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы в обоих направлениях.

Сложности на дорогах создают погодные условия, в частности непрекращающийся снегопад.

Как ранее сообщали синоптики, снегопад в московском регионе начался в ночь на 27 января и продолжится примерно до 12:00 29 января.