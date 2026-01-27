Цены на такси возросли в 3,5 раза в Москве и Подмосковье из-за снегопада

Цены на такси во вторник, 27 января, возросли в Москве и Подмосковье в 3,5 раза из-за сильного снегопада в городе.

— Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте, — говорится в уведомлении сервиса «Яндекс. Такси».

Кроме того, приложения «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» предупредили пользователей о снегопаде в Москве и посоветовали остаться дома или пересесть на метро, передает ТАСС.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что загруженность дорог оценивается в семь баллов — к 9:00 движение было затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Водителям грузовиков посоветовали заранее ознакомиться со сложными участками, планировать маршрут с увеличенным запасом времени и не допускать перегруза автомобиля.