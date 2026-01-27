Московские строители переключились на снеговиков

Во время мощной метели, которая накрыла Москву в ночь на вторник, 27 января, местные строители начали лепить снеговиков на стройплощадке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как четверо строителей заканчивают лепить снеговика на одной из незавершенных построек. Снежная фигура состоит из трех ярусов, а украшением верхней части служит желтая строительная каска.

Ранее сообщалось, что обильные осадки в Москве продлятся до ночи на среду, 28 января. После снег станет слабее, при этом в столице похолодает. В ночь пятницы температура понизится до 10-15 градусов мороза.