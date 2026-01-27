В московском метро заметили пассажира с гигантской картой «Тройка»

В столичном метро заметили пассажира с гигантской картой «Тройка». Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с владельцем оригинального проездного.

Пассажиром с хорошим чувством юмора оказался москвич Андрей Сорокин. Вместе с другом он решил поднять всем настроение и записать шуточный видеоролик о поездке с такой «Тройкой».

— Я просто хотел всех повеселить, и у меня это получилось, — поделился он.

Гигантскую транспортную карту он изготовил сам. В типографии заказал две большие наклейки лицевой и оборотной стороны «Тройки», а в строительном магазине купил лист фанеры. Затем все элементы соединил — и получился самый большой проездной билет.

— Он, кстати, рабочий. Под наклейку в определенном месте я прикрепил реальную карту «Тройка», которую взял у жены, — она часто пользуется. Потом, уже в метро, к турникету прикладывал определенным местом, чтобы прошла оплата проезда, — рассказал Андрей Сорокин.

По словам москвича, и сотрудники, и пассажиры были в восторге, подходили фотографироваться, задавали вопросы и — самое главное — улыбались.

Андрей успел прокатиться и на электробусе.

— Водитель очень удивился, по громкой связи спросил: «Она правда работает?». И, когда оплата прошла, он явно не ожидал, — поделился москвич.

Пользоваться такой «Тройкой» на постоянной основе Андрей не планирует. Все-таки весит она немало — около пяти килограммов.

— С ней и в спортивный зал ходить не надо, можно в поездках на транспорте подкачаться, — шутит москвич.

В будущем он планирует смастерить карты и в других дизайнах, возможно, сделать банковскую.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

40 лет назад для пассажиров открыли северный зал станции метро «Третьяковская». В этот же день запустили движение на новом участке Калининской линии от станции «Марксистская». Благодаря запуску участка в Замоскворечье появился крупный пересадочный узел.

КСТАТИ

«Тройка» на МЦД становится популярнее. В 2025 году пассажиры диаметров оплатили проезд с помощью московской транспортной карты почти 225 миллионов раз. Это на 12,5 процента больше, чем в 2024 году.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Современная карта «Тройка» состоит из 5 слоев. Внутри пластикового корпуса находится российский чип и антенна для бесконтактной оплаты.