Дептранс: Повышенный коэффициент в такси наблюдается в отдельных локациях Москвы

В сервисе такси в отдельных локациях Москвы отмечается повышенный коэффициент, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В сервисе такси наблюдаются повышенные коэффициенты в отдельных локациях Москвы, где на линии меньше автомобилей, чем необходимо для выполнения заказов. В основных точках притяжения повышения цен не наблюдается», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 10:00 на линию вышло практически столько же автомобилей такси, сколько в это же время неделю назад при нормальных погодных условиях.

Дептранс обратился к службам заказа такси с просьбой осуществлять постоянный мониторинг стоимости на поездки в такси и принимать меры, направленные на недопущение необоснованного повышения цен.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что пасмурная погода, сильный снегопад и до 9 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 27 января.