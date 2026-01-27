Москвичам дали неутешительный прогноз насчет снегопадов

Сильный снегопад продолжится в Москве во вторник, 27 января. Местами возможно установление рекордов по количеству осадков. Об этом рассказала «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, снегопад, обрушившийся на столицу и область ночью, продолжится и сегодня в течение всего дня.

«По некоторым данным, эти рекорды уже установлены, где-то сообщают, что выпало уже 13 миллиметров осадков, но более точные данные будут известны лишь к 9:30 утра. А так, да, безусловно снег, сильный снег, будет идти весь день и сегодня», — заметила Позднякова.

Между тем Дептранс предупреждает, что движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр; на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Сообщается о пробках в 9 баллов.

Также аэропорт Шереметьево временно закрыт до 12 часов. Прилет самолетов остановлен из-за снега.

Сообщалось ранее, что на фоне обильных снегопадов в Москве ожидаются скачки давления. Они могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.