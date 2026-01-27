В Москве пробки достигли 8 баллов из-за снегопада

Автомобильные заторы в Москве в утренний час пик во вторник оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 08:50.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сложности на дорогах создают погодные условия, в частности непрекращающийся снегопад. По данным ЦОДД, движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр; на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток и только предстоящей ночью снежный покров в Москве увеличится на 15 см. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, в период с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, "ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы". Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.