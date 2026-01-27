Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Достоевская" Кольцевой линии

Утверждена архитектурная концепция станции метро "Достоевская", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, в отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам.

Вдоль путевых стен появятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы - городов, связанных с жизнью писателя. Их выполнят заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.

По словам мэра, ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. "Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом", - пишет мэр.

Напомним, что "Достоевская" - 13-я станция на Кольцевой линии метро. Она расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Со станции будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Запроектированы два вестибюля - подземный (под улицей Дурова на пересечении с Делегатской) и наземный (на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта). Наземный вестибюль соединят со станцией подземным переходом с траволаторами.

Готовность новой станции сейчас составляет порядка 40 процентов. Работы по ее сооружению осложнены тем, что ведутся они в самом центре города - в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Приходится применять горный способ проходки с использованием средств малой механизации. "По сути, работа выполняется практически вручную", - ранее отмечал Сергей Собянин.

Работы ускорили с помощью дополнительных шахтных стволов для перемещения строителей и грузов. Вместо традиционных одного-двух ходов на "Достоевской" их семь. После ввода станции в эксплуатацию часть шахтных стволов станет вентиляционной. У этой станции удивительная история длиной в 70 лет. Ее хотели построить еще в 50-х годах прошлого века, когда строилась сама Кольцевая линия. Но когда в 1954-м году открыли кольцо, в нем оказалось всего 12 станций, хотя место для 13-й было оставлено - между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская", напротив спорткомплекса "Олимпийский".

Рабочее название ей тогда давали "Площадь коммуны". Потом ее еще не раз переименовывали: в "Площадь Суворова", "Суворовскую площадь" и наконец - в станцию "Суворовская". Под этим названием она появилась в схеме развития Московского метрополитена в 90-е годы. В это время как раз начали строить Люблинско-Дмитровскую линию, на которой в 2010 году открылась станция "Достоевская". Именно с нее предполагалось построить пересадочную станцию на Кольцевую - эта ветка единственная на севере не имеет с ней прямой связи. Тогда же, в 90-е годы, под ее строительство освободили площадку. Но потом строительство сначала перенесли на более поздние сроки, а затем полностью отказались от идеи.

В 2019 году власти пришли к выводу, что метро в этом месте все-таки нужно и потребность в нем только растет. Решение о строительстве станции "Достоевской" Кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2022 году. Тогда станцию включили в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В течение 2023-го специалисты провели необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году строители приступили к основному этапу сооружения станции. Достроить ее, как говорил глава города минувшей осенью, планируется за четыре-пять лет.

Здесь и сейчас у москвичей имеется много точек притяжения - рядом расположены Театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил, Московская соборная мечеть, театр "Уголок дедушки Дурова", театр "Русская песня", Екатерининский парк… А в ближайшее время должны еще закончить и реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский", который обещает стать не только одной из самых популярных площадок для концертов звезд мировой величины, но и привлечь тысячи москвичей своим центром водных видов спорта с тренировочным, плавательным и прыжковым бассейнами, а также дайвинг-центром глубиной 30 метров.

К тому же объявлено о начале строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. В столице для ее поездов предусмотрены четыре остановки: на Ленинградской, Рижской, Петровско-Разумовской и в Зеленограде - Крюково. А это также в основном центр и север, а значит, дополнительный пассажиропоток на метро.

Ожидается, что к моменту открытия станцией будут пользоваться около 20 тысяч пассажиров в день. Кроме того, значительно сократится путь от метро до комплекса "Олимпийский" - с 10 минут до одной. Свободнее станет единственная пока пересадка между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями, а тысячи пассажиров этой салатовой ветки благодаря созданию нового пересадочного узла получат более быстрые и удобные маршруты по городу. Также примерно на 20 процентов разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.