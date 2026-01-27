Дептранс обратился к жителям Москвы

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендуют не совершать поездки на автомобилях по городу и использовать общественный транспорт.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе идет мощный снегопад - на авто сегодня дольше минимум на 40-50 минут. В связи со сложными погодными условиями время в пути на автомобиле будет дольше обычного. Отложите поездки на личном авто - выбирайте метро", - говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с пробуксовкой фур затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы. Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.