Новый исторический снегопад начался в Московском регионе

В Московском регионе начался снегопад, который может продолжаться более двух суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Собеседник агентства отметил, что слабые осадки фиксируются в районе Волоколамска, Клина и Дмитрова, а также в окрестностях аэропортов Шереметьево и Внуково. По прогнозам, наибольшей интенсивности осадки достигнут в ночь с 26 на 27 января, когда ожидается прирост свежевыпавшего снега до 10 см, а к утру в Москве может накопиться до 13 см снега. Аналогичный прирост снега прогнозируется и в течение дня 27 января.

Синоптики также предупредили о возможности метели, южном ветре со скоростью 6-11 м/с и порывами до 14 м/с. Вероятны гололедица и снежные заносы на дорогах. В целом снегопад может привести к увеличению снежного покрова в столичном регионе почти на полметра.

В связи с этим в Москве объявлен оранжевый погодный уровень, указывающий на опасные метеорологические условия, который будет действовать с полуночи вторника до 12:00 четверга. В Московской области с полуночи и до 21:00 четверга установлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Метеорологи объяснили сильный снегопад влиянием теплого атмосферного фронта западного циклона.