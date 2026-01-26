Синоптик Леус: пик холода в столичном регионе пройден

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что пик холода в столичном регионе пройден, и на Москву надвигается тёплый атмосферный фронт.

«Рост температуры будет сопровождаться сильными снегопадами. И в отличие от тех снегопадов, которые мы с вами пережили в конце первой декады января, эти снегопады хоть и будут в суточном исчислении менее сильными, но более продолжительными», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, снег будет идти до четверга. Как ожидается, за это время высота снежного покрова в центре города может достичь 52 — 57 см.

В свою очередь, главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с РИАМО рассказала, что в среду температура воздуха в столичном регионе будет чуть выше нормы.

«В течение суток преобладающая температура воздуха будет от -4 до -6 градусов, — сообщила она.

По её словам, в пятницу и субботу ожидается до -15 °С.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной отсутствия на работе, но только в том случае, если об опасных условиях официально предупредили МЧС, синоптики или дорожные службы.