В Московском регионе начался снегопад

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Снегопад, который может продлиться более двух суток, начался в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Слабые осадки фиксируются в районе Волоколамска, Клина и Дмитрова, а также в районе аэропортов Шереметьево и Внуково", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по последним прогностическим данным, наибольшей интенсивности предстоящей ночью и утром осадки должны достигнуть в период с 03:00 до 09:00 мск, когда прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см, а в общей сложности до утра в Москве может выпасть до 13 см снега. Аналогичный прирост снега ожидаются в течение дня 27 января.

Ранее синоптики также сообщали ТАСС, что предстоящей ночью местами возможна метель, ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с и порывами местами до 14 м/с. Кроме того, вероятна гололедица и снежные заносы на дорогах.

В целом же снегопад, который прогнозируется на ближайшие двое с лишним суток, может принести столичному региону прирост снежного покрова почти в полметра. Синоптики объявили в Москве оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он действует с полуночи вторника до 12:00 мск четверга. В Московской области с полуночи и до 21:00 мск четверга действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Сильный снегопад, как поясняли метеорологи, станет следствием влияния теплого атмосферного фронта западного циклона.