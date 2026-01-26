Расписание рейсов может быть скорректировано из-за непогоды в Москве

Из-за прогнозируемых снега и метели в Московском регионе могут быть внесены изменения в расписание авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в Москве и области ожидается очень сильный снег, гололедица, метель. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

«Рассмотрите альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения. Оцените необходимость сдавать личные вещи в багаж – снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. В аэропорту прибытия уточните наличие услуги по доставке багажа на дом», – рекомендовали в пресс-службе.

Там добавили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме.