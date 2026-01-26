В аэропортах Москвы увеличили время регистрации на рейсы

В аэропортах Москвы объявили, что время регистрации на рейсы увеличено по техническим причинам. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в Telegram-канале RT со ссылкой на данные из Сети.

© Скриншот видео / RT / Telegram

— По техническим причинам время прохождения регистрации на все рейсы увеличено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» ограничила ряд услуг из-за глобального сбоя, который произошел в системе бронирования Leonardo.

Позже в госкорпорации Ростех подтвердили сбои. В ведомстве сообщили, что проблемы наблюдаются на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».