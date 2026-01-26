Москвичей предупредили о погодном разнообразии в последнюю неделю января

На текущей неделе Москву ждет погодное разнообразие - морозы сменятся снегопадами. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Главная причина лютых морозов последних дней - восточно-сибирский антициклон. Однако уже сегодня вечером его начнет вытеснять циклоническая ложбина низкого давления, и холода сменятся теплыми воздушными потоками с юга. К среде температура воздуха достигнет привычных значений - -4...-6°C, рассказал эксперт.

"Погода в течение этой недели будет, я бы сказал, разнообразная. Очень разнообразная", - отметил он.

Вместе с теплом в регион придут обильные снегопады. В некоторых районах уровень осадков будет двузначным, предупредил Вильфанд.

Как сообщал синоптик Михаил Леус, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. По его словам, в столице температура опускалась до -17,3°C. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там столбик термометра показал -28,2°С.