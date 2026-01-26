Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях 27 и 28 января

Москве 27 и 28 января прогнозируют сильнейший снегопад - рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях, написал департамент транспорта в Telegram-канале.

Как предупреждает ведомство, ухудшение погоды может увеличить время в пути и привести к сильным заторам.

"Планируйте маршруты на городском транспорте: метро, МЦК, МЦД", - посоветовали транспортники.

В качестве рекомендаций, водителям посоветовали строить маршруты с учетом спусков и подъемов, перекрытий и не перегружать автомобиль.

Кстати, аналогичное предупреждение выпустили и ГУ МЧС по Москве.