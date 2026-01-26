Собянин: первый ЖК по реновации передали под заселение в Савеловском районе

Первый жилой комплекс по программе реновации передан под заселение в Савеловском районе Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

"В новые комфортные квартиры переедут больше тысячи москвичей", – подчеркнул мэр.

Новый ЖК расположен на 2-й Хуторской улице в районе с развитой инфраструктурой. В частности, жителям предлагается удобная транспортная доступность: в 10 минутах ходьбы находятся станции Дмитровская МЦД-2 и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, в 15 минутах – станция Гражданская МЦД-2.

Кроме того, в пешей доступности также расположены Савеловский и Тимирязевский парки, школы, детсады, медучреждения, магазины, спортивные клубы и кафе.

В общей сумме в комплексе построено 517 квартир и подземный паркинг. Дома оснащены индивидуальным тепловым пунктом и автоматизированной системой учета энергоресурсов, направленные на снижение коммунальных платежей.

Вместе с тем зоны общего пользования оборудованы и для комфортного проживания маломобильных граждан. Помимо этого, на первых нежилых этажах предусмотрены помещения для магазинов и предприятий сферы услуг. Рядом с ЖК жильцы смогут найти спортивную и детскую площадки, а также уютную зону отдыха.

Ранее в рамках реновации передали еще два дома в столичном районе Коптево, туда переедут свыше тысячи жителей. Речь идет о доме 17 по 3-му Михалковскому переулку и доме 10 по Михалковской улице. Для переселенцев уже открыт центр информирования, где горожане смогут получить ответы на интересующие вопросы по поводу реновации.