Власти Москвы расширили использование алюминия при капремонте социальных объектов

В Москве расширяется применение алюминиевых навесных фасадов при капитальном ремонте социальных объектов. Об этом сообщил директор по работе с гособъектами строительной компании "Кафт" Александр Лобанов.

По его словам, алюминиевые фасады стали использоваться при ремонте крупных и сложных социальных объектов. В частности, такие решения применяются при капитальном ремонте больницы имени Буянова и запланированы при обновлении больницы имени Филатова.

Уточняется, что в период с 2020 по 2024 годы правительство Москвы реализовало масштабную программу реконструкции поликлиник по стандарту "Моя поликлиника". В ее рамках капитальный ремонт прошли 350 столичных поликлиник, при этом примерно на половине объектов установлены алюминиевые фасады.

Лобанов подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ алюминиевых решений является всесезонность, позволяющая вести работы круглый год.

В свою очередь, руководитель проекта Алюминиевой ассоциации Марат Жихарев сообщил, что одним из драйверов применения алюминиевых решений в программе "Моя поликлиника" стала необходимость соблюдать высокий темп работ. По его словам, положительный опыт способствовал дальнейшему использованию алюминия при реконструкции таких сложных объектов, как больницы.

Как отметил Жихарев, ключевые преимущества алюминиевых фасадов проявляются уже на стадии эксплуатации зданий. Долговечность и коррозийная стойкость алюминия позволяют существенно снизить затраты на обслуживание фасадов.

Также алюминиевые панели примерно в 10 раз легче фиброцементных, что делает монтаж более экологичным и позволяет экономить на системах крепления.

Директор по развитию потребления алюминия компании РУСАЛ Евгений Васильев добавил, что с учетом жизненного цикла объекта навесной алюминиевый фасад уже через 7–10 лет эксплуатации становится более выгодным.